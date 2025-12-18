Savignano apre al Natale al Cesare tra vin brulé doni e tour dei presepi
Sabato 20 dicembre, Savignano si trasforma nel cuore pulsante delle festività, con il tradizionale
Doni, cioccolato e vin brulé. Sabato 20 dicembre, a Savignano, torna un appuntamento che riunisce tutti questi ingredienti e accende la magia delle feste. Il “Natale al Cesare” arriverà infatti in piazza Falcone e nelle vie del quartiere alle ore 14.30 con il trenino per il tour dei presepi in. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
