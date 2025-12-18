Satelliti AI e approcci predittivi | lo spazio come nuova frontiera dell' energia

Lo spazio rappresenta oggi una frontiera inesplorata per l’innovazione energetica, dove satelliti, intelligenza artificiale e approcci predittivi aprono nuove possibilità. Oltre la linea di Kármán, a circa 100 chilometri dalla Terra, si estende un mondo di opportunità per ottimizzare risorse e sviluppare soluzioni sostenibili, segnando un passo decisivo verso il futuro dell’energia.

Lì, oltre la linea di Kármán, posta a circa 100 chilometri di distanza dalla superfice terrestre, giuridicamente possiamo individuare l’inizio dello “spazio”. Ogni cosa che, in pratica, circonda il pianeta Terra. In tutto il Novecento questo ‘luogo’ è stato il palcoscenico di lanci spettacolari e missioni da copertina. Oggi, però, è diventato anche qualcos’altro. A tutti gli effetti, per l’uomo è ciò che ospita una nuova infrastruttura strategica, oggi in evoluzione continua. Un’enorme piattaforma tecnologica che ogni giorno fornisce dati, immagini, connettività. Informazioni che, grazie alla combinazione tra osservazione satellitare e algoritmi di intelligenza artificiale, stanno cambiando anche il modo di produrre e gestire l’energia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

