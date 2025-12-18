Satelliti AI e approcci predittivi | lo spazio come nuova frontiera dell' energia
Lo spazio rappresenta oggi una frontiera inesplorata per l’innovazione energetica, dove satelliti, intelligenza artificiale e approcci predittivi aprono nuove possibilità. Oltre la linea di Kármán, a circa 100 chilometri dalla Terra, si estende un mondo di opportunità per ottimizzare risorse e sviluppare soluzioni sostenibili, segnando un passo decisivo verso il futuro dell’energia.
Lì, oltre la linea di Kármán, posta a circa 100 chilometri di distanza dalla superfice terrestre, giuridicamente possiamo individuare l’inizio dello “spazio”. Ogni cosa che, in pratica, circonda il pianeta Terra. In tutto il Novecento questo ‘luogo’ è stato il palcoscenico di lanci spettacolari e missioni da copertina. Oggi, però, è diventato anche qualcos’altro. A tutti gli effetti, per l’uomo è ciò che ospita una nuova infrastruttura strategica, oggi in evoluzione continua. Un’enorme piattaforma tecnologica che ogni giorno fornisce dati, immagini, connettività. Informazioni che, grazie alla combinazione tra osservazione satellitare e algoritmi di intelligenza artificiale, stanno cambiando anche il modo di produrre e gestire l’energia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: Spazio, satelliti e AI: le nuove frontiere dell'energia
Leggi anche: Quando l'acqua incontra il sole: la nuova frontiera dell'energia pulita in Italia
Satelliti, dati e AI a servizio della sicurezza alimentare del Mediterraneo - Dallo spazio all’agricoltura: satelliti, dati e ai per la sicurezza alimentare del Mediterraneo. startmag.it
Un collegamento quantistico Terra-spazio ora è realizzabile - I ricercatori dell'Università di Sydney dimostrano che è possibile inviare fotoni entangled dalla Terra ai satelliti, superando le difficoltà atmosferiche. msn.com
La fibra che fa “parlare” i satelliti: quando le strutture spaziali acquistano percezione - Dai laboratori del Politecnico di Torino alla Fondazione LINKS: Theia Sense sviluppa tecnologia che permette ai satelliti di rilevare anomalie strutturali ... startupitalia.eu
ETF SPAZIO E DIFESA: ARKX DEBUTTA IN ITALIA ARK Invest Europe quota su Borsa Italiana ARKX, ETF UCITS attivo dedicato a spazio e difesa innovativa. Il fondo investe in AI, robotica, satelliti e tecnologie dual-use, con 28 titoli e approccio non legato agli - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.