Sassuolo-Torino domenica 21 dicembre 2025 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Sassuolo-Torino domenica 21 dicembre 2025 ore 15:00

Domenica 21 dicembre alle ore 15:00, il Mapei ospita un duello di metà classifica tra Sassuolo e Torino. Un incontro che promette spettacolo e scontri accesi, con le squadre pronte a dare il massimo per conquistare punti importanti in ottica stabilità e crescita. Ecco tutte le ultime novità su formazioni, quote e pronostici per un match che potrebbe riservare molte sorprese.

Al Mapei va in scena domenica quello che può essere definito un confronto di metà classifica, che vede di fronte Sassuolo e Torino. I padroni di casa si stanno rivelando una piacevole sorpresa tanto che, alle porte della 16esima giornata, figurano nella parte sinistra della classifica con ben 21 punti. I neroverdi sono riusciti anche . SASSUOLO-TORINO: prezzi biglietti e info prevendita; Calzavara per Sassuolo-Torino; SASSUOLO-TORINO: mercoledì 17 dicembre alle ore 12 stop agli accrediti stampa; Calendario Serie A: dove vedere le partite su Sky e DAZN. Probabili formazioni Sassuolo-Torino: ecco chi sostituisce Thorstvedt. La decisione su Laurienté e Simeone - Nella giornata di domenica 21 dicembre, andrà in scena al Mapei Stadium di Reggio ...

Torino, guarda l'allenamento odierno - Il Toro ha lavorato oggi, mercoledì 17 dicembre, al Filadelfia per preparare la trasferta di Sassuolo, in programma domenica 21 dicembre alle 15. torinogranata.it

Domenica Sassuolo-Torino: com'è finito l'ultimo precedente al 'Mapei'? - Domenica il Torino tornerà ad affrontare il Sassuolo dopo quasi 2 anni, dato che nella stagione 2024- torinogranata.it

Sassuolo-Torino | Serie A Enilive 25/26 - facebook.com facebook

#SassuoloTorino, esordio per il fischietto #Calzavara arbitrerà per la prima volta in #SerieA #ToroNews #TorinoFC #Torino Qui per saperne di più x.com

