Sarà qualcosa di mai visto Vetro acqua e giardino pensile | vi porto sul rooftop delle notti aretine

Scopri un'esperienza unica a Arezzo, un rooftop che trasforma il concetto di convivialità. Vetro, acqua e un giardino pensile si uniscono per creare un ambiente esclusivo, panoramico e affascinante. Un luogo dove gustare ottimi piatti e cocktail, ammirando il centro storico dall’alto in un’atmosfera mai vista prima. Preparatevi a vivere notti indimenticabili, tra innovazione e charme.

L'idea è quella di creare uno spazio che, ad Arezzo, nessuno abbia mai visto. Terrazza panoramica sul centro, ristorante e bar. Un luogo riservato, esclusivo ma, allo stesso tempo, alla portata di tutti. Terrazza Italia svetterà all'inizio della seconda parte di Corso Italia. Proprio all'incrocio. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

