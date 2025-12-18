Santini nei panni del preside L’attore campigiano su Rai 1

Bruno Santini, attore campigiano, si trasforma nel severo presidente della commissione d’esame nella puntata finale della terza stagione di ‘Un professore’ su Rai 1. Nei panni del rigoroso preside Dante Balestra, Santini porta sullo schermo una figura imponente e autorevole, contribuendo a rendere ancora più intensa questa apprezzata fiction con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi.

Un severo presidente della commissione d’esame. È quello impersonato dall’attore campigiano Bruno Santini (in foto) che questa sera comparirà nell’ultima puntata della terza stagione de ‘ Un professore ’, la popolare fiction di Rai 1 con Alessandro Gassmann, nei panni del professore di filosofia Dante Balestra, e Claudia Pandolfi. Puntata incentrata proprio sull’ esame di maturità per i ragazzi che frequentano la quinta B al liceo Leonardo da Vinci di Roma. E nella quale Santini si rivelerà un presidente davvero tosto fino a diventare la figura centrale dell’ultimo episodio proprio perché temuto per la sua ‘cattiveria’ da alunni e docenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

