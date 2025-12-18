Santanchè presenta la ‘Venere’ in carne e ossa | Servono offerte turistiche sempre più sexy Chi l’ha scelta? Casting al ministero

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Daniela Santanchè svela la “Venere” in carne e ossa, sottolineando l’importanza di offerte turistiche sempre più attraenti. La ministra del turismo invita a scoprire nuove prospettive e coinvolge il ministero in un casting originale, promuovendo un’immagine vibrante e coinvolgente del patrimonio culturale italiano. Un modo innovativo per valorizzare il turismo e attirare visitatori con un messaggio di charme e meraviglia.

santanch232 presenta la 8216venere8217 in carne e ossa servono offerte turistiche sempre pi249 sexy chi l8217ha scelta casting al ministero

© Ilfattoquotidiano.it - Santanchè presenta la ‘Venere’ in carne e ossa: “Servono offerte turistiche sempre più sexy. Chi l’ha scelta? Casting al ministero”

Daniela Santanchè, ministra del turismo del governo Meloni, ha presentato la “versione umana” della Venere di Botticelli, protagonista della campagna ‘ Open to meraviglia ’. Doveva farlo attraverso una breve intervista introduttiva, che causa un ritardo dell’intervistatrice, è diventato un monologo, dove la Ministra ha fatto un resoconto dell’anno turistico in Italia. “Noi siamo l’Italia degli 8000 campanili”. E ancora: “Il turismo non è né di destra né di sinistra”. Obiettivo “turismo in Italia 12 mesi l’anno perché” spiega Santanchè “noi italiani abbiamo una fortuna: non ci manca niente”. Non manca un’altra frase fatta come “c’è tantissima voglia di Italia nel mondo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: “Welcome to Meraviglia”, la Venere dello spot di Santanché in carne e ossa: le foto

Leggi anche: Welcome to Meraviglia, la Venere ‘in carne e ossa’ è la studentessa Francesca Faccini

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.