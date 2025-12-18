Santanchè presenta la ‘Venere’ in carne e ossa | Servono offerte turistiche sempre più sexy Chi l’ha scelta? Casting al ministero

Daniela Santanchè svela la “Venere” in carne e ossa, sottolineando l’importanza di offerte turistiche sempre più attraenti. La ministra del turismo invita a scoprire nuove prospettive e coinvolge il ministero in un casting originale, promuovendo un’immagine vibrante e coinvolgente del patrimonio culturale italiano. Un modo innovativo per valorizzare il turismo e attirare visitatori con un messaggio di charme e meraviglia.

Daniela Santanchè, ministra del turismo del governo Meloni, ha presentato la "versione umana" della Venere di Botticelli, protagonista della campagna ' Open to meraviglia '. Doveva farlo attraverso una breve intervista introduttiva, che causa un ritardo dell'intervistatrice, è diventato un monologo, dove la Ministra ha fatto un resoconto dell'anno turistico in Italia. "Noi siamo l'Italia degli 8000 campanili". E ancora: "Il turismo non è né di destra né di sinistra". Obiettivo "turismo in Italia 12 mesi l'anno perché" spiega Santanchè "noi italiani abbiamo una fortuna: non ci manca niente". Non manca un'altra frase fatta come "c'è tantissima voglia di Italia nel mondo".

