Santa Caterina risse e caos | Troppi utenti alla mensa

A causa di ripetuti episodi di violenza e risse, la mensa della Caritas in via Santa Caterina resterà chiusa fino a dopo le festività. Un provvedimento necessario per garantire la sicurezza di tutti, dopo l’ultima aggressione avvenuta tra gli utenti in attesa del servizio. L’episodio ha suscitato forte preoccupazione e richiama l’attenzione sulla difficile gestione di un luogo di accoglienza ormai troppo spesso teatro di tensioni e caos.

© Ilrestodelcarlino.it - Santa Caterina, risse e caos: "Troppi utenti alla mensa" A causa dei ripetuti episodi di violenza il punto di incontro rimarrà chiuso fino a dopo le festa. È il testo del volantino, affisso fuori dalla mensa della Caritas di via Santa Caterina, comparso due giorni fa, a seguito dell’ennesima aggressione che ha visto protagonisti alcuni utenti che erano in fila per l’apertura del servizio in strada. Un episodio che ha riacceso l’attenzione sulle problematiche più volte sollevate dai residenti. Come Virginia, che anni fa è stata minacciata con un coltello, solo per aver detto di no a una persona che gli chiedeva una sigaretta. "La questione non è il punto di incontro – spiega –, ma il fatto che la mensa, che è nata per accogliere 80 utenti, adesso ne ospiti 300. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: La diffida in Comune: “Troppo caos e decibel, via il Calcio Storico da piazza Santa Croce” Leggi anche: Suicidio in Santa Caterina. Sos dal sindacato e dalla politica: “Interventi rapidi e urgenti” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Santa Caterina, risse e caos: Troppi utenti alla mensa. Santa Caterina, risse e caos: "Troppi utenti alla mensa" - Ma per i residenti il problema resta: "La struttura non è adeguata per 300 persone". ilrestodelcarlino.it

Preso a calci e bottigliate, rissa di fronte alla mensa della Caritas. Caccia ai due aggressori - I residenti stanchi: "Problemi all’ordine del giorno, non se ne può più". ilrestodelcarlino.it

Rissa in Piazza Santa Caterina. Tre ragazzini denunciati. Indagano polizia e carabinieri - Pisa, 9 febbraio 2025 – Sono mesi difficili per i minorenni sul territorio pisano, fra aggressioni, risse, tentativi di furto finiti male. lanazione.it

Barbara D'Urso scopre in diretta TV di essere licenziata da Mediaset

Sfida alla capolista..venerdì sera ore 21.15 palazzetto Santa Caterina Non mancate - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.