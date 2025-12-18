Sanità in Piemonte | la Regione e Azienda Zero cercano idee per migliorare i servizi

La Regione Piemonte e Azienda Zero invitano innovatori pubblici e privati a contribuire al miglioramento dei servizi sanitari. Attraverso un avviso pubblico esplorativo, si cercano idee e soluzioni innovative per rendere i processi sanitari e sociosanitari più efficienti, sostenibili e all’avanguardia, promuovendo un sistema più efficace e vicino alle esigenze dei cittadini.

© Novaratoday.it - Sanità in Piemonte: la Regione e Azienda Zero cercano idee per migliorare i servizi La Regione Piemonte, in collaborazione con Azienda Zero, apre le porte all'innovazione in sanità con un avviso pubblico esplorativo rivolto a soggetti pubblici e privati che vogliano proporre soluzioni innovative per rendere i processi sanitari e sociosanitari più efficienti, sostenibili e di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Leggi anche: Casati: “La sanità deve restare pubblica, la Regione governi i servizi offerti” Leggi anche: Tagli ai servizi esterni della sanità, la Filcams Cgil Chieti chiede un incontro urgente alla Regione Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Sanità, Azienda Zero e Regione Piemonte cercano idee innovative per migliorare i servizi - La Regione Piemonte, in collaborazione con Azienda Zero, apre le porte all’innovazione in sanità con un avviso pubblico esplorativo rivolto a soggetti pubblici e privati che vogliano proporre soluzion ... torinoggi.it

Nuovi ospedali. Regione Piemonte firma protocollo di legalità con la Prefettura - L’obiettivo è rafforzare le misure per prevenire tentativi di infiltrazione criminale nelle imprese che lavoreranno alla costruzione delle strutture. quotidianosanita.it

Sanità in Piemonte, nasce l’azienda ospedaliera Regina Margherita–Sant’Anna. Nuovo polo operativo dal 2026 - Ma più di un consigliere d'opposizione accusa la Regione di sperpero del denaro pubblico e di man ... torino.corriere.it

Sanità, in Piemonte un ricorso blocca la gara del Cup: il super centralino non parte ancora x.com

É iniziata oggi in aula la discussione sul Piano Socio Sanitario regionale, un documento atteso da anni che però rimane confuso e insufficiente. Per questo insieme a tutte le opposizioni abbiamo presentato numerosi emendamenti, perché la sanità piemontes - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.