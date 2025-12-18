Sanità in Piemonte | la Regione e Azienda Zero cercano idee per migliorare i servizi

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Piemonte e Azienda Zero invitano innovatori pubblici e privati a contribuire al miglioramento dei servizi sanitari. Attraverso un avviso pubblico esplorativo, si cercano idee e soluzioni innovative per rendere i processi sanitari e sociosanitari più efficienti, sostenibili e all’avanguardia, promuovendo un sistema più efficace e vicino alle esigenze dei cittadini.

sanit224 in piemonte la regione e azienda zero cercano idee per migliorare i servizi

© Novaratoday.it - Sanità in Piemonte: la Regione e Azienda Zero cercano idee per migliorare i servizi

La Regione Piemonte, in collaborazione con Azienda Zero, apre le porte all'innovazione in sanità con un avviso pubblico esplorativo rivolto a soggetti pubblici e privati che vogliano proporre soluzioni innovative per rendere i processi sanitari e sociosanitari più efficienti, sostenibili e di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Leggi anche: Casati: “La sanità deve restare pubblica, la Regione governi i servizi offerti”

Leggi anche: Tagli ai servizi esterni della sanità, la Filcams Cgil Chieti chiede un incontro urgente alla Regione

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

sanit224 piemonte regione aziendaSanità, Azienda Zero e Regione Piemonte cercano idee innovative per migliorare i servizi - La Regione Piemonte, in collaborazione con Azienda Zero, apre le porte all’innovazione in sanità con un avviso pubblico esplorativo rivolto a soggetti pubblici e privati che vogliano proporre soluzion ... torinoggi.it

sanit224 piemonte regione aziendaNuovi ospedali. Regione Piemonte firma protocollo di legalità con la Prefettura - L’obiettivo è rafforzare le misure per prevenire tentativi di infiltrazione criminale nelle imprese che lavoreranno alla costruzione delle strutture. quotidianosanita.it

sanit224 piemonte regione aziendaSanità in Piemonte, nasce l’azienda ospedaliera Regina Margherita–Sant’Anna. Nuovo polo operativo dal 2026 - Ma più di un consigliere d'opposizione accusa la Regione di sperpero del denaro pubblico e di man ... torino.corriere.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.