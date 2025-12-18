Sanità in Piemonte | la Regione e Azienda Zero cercano idee per migliorare i servizi

La Regione Piemonte e Azienda Zero lanciano un avviso pubblico per stimolare idee innovative nel settore sanitario e sociosanitario. Un’opportunità per soggetti pubblici e privati di contribuire al miglioramento dei servizi, promuovendo efficienza, sostenibilità e innovazione nei processi. Un passo importante verso un sistema sanitario più efficiente e all’avanguardia, aperto alla collaborazione e alle soluzioni che possono fare la differenza per cittadini e professionisti.

La Regione Piemonte, in collaborazione con Azienda Zero, apre le porte all'innovazione in sanità con un avviso pubblico esplorativo rivolto a soggetti pubblici e privati che vogliano proporre soluzioni innovative per rendere i processi sanitari e sociosanitari più efficienti, sostenibili e di.

Nuovi ospedali. Regione Piemonte firma protocollo di legalità con la Prefettura - L’obiettivo è rafforzare le misure per prevenire tentativi di infiltrazione criminale nelle imprese che lavoreranno alla costruzione delle strutture. quotidianosanita.it

Dalla Regione 27 milioni per l'internazionalizzazione delle imprese - La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell'assessore Andrea Tronzano, la nuova misura per il periodo 2 ... ansa.it

Un contributo a fondo perduto per rinnovare i mezzi commerciali

Sanità in Valsusa: la cooperazione con l'Ospedale di Briançon entra nel Piano Socio Sanitario del Piemonte - facebook.com facebook

Sanità, in Piemonte un ricorso blocca la gara del Cup: il super centralino non parte ancora x.com

