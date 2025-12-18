Sanità e infrastrutture | dalle strade agli ospedali ecco la rivoluzione che vale 7 miliardi

Un investimento da 7 miliardi sta rivoluzionando la sanità e le infrastrutture nelle Marche, con un focus su innovazione, modernizzazione e servizi di prossimità. Ancona, 18 dicembre 2025 – La Regione Marche avvia una delle più grandi operazioni di sviluppo sanitario degli ultimi anni, puntando a migliorare le strutture, le tecnologie e l’efficienza del sistema, per offrire cure più avanzate e vicine ai cittadini.

Ancona, 18 dicembre 2025 – Rivoluzione sanità. Secondo la Regione Marche è in corso una delle più importanti operazioni di investimento sanitario degli ultimi anni, con risorse concentrate su prossimità, innovazione e modernizzazione delle strutture e delle tecnologie. Questo significa che il triennio (2026-2028) – secondo il Documento di economia e finanza della Regione – sarà decisivo per migliorare la qualità dei servizi sanitari e la loro accessibilità e per l 'attuazione del Pnrr (Missione Salute) che ha tra i suoi obiettivi la creazione di nuove strutture di prossimità – tra cui le case di comunità (58.

