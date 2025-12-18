Sanità Bocchi | Chiarire i 70.000 euro di premi a dirigenti dell’Ausl
Priamo Bocchi di Fratelli d’Italia solleva un'interrogazione sulla trasparenza dei premi di retribuzione ai vertici dell’Ausl di Parma, chiedendo chiarimenti sui 70.000 euro di premi assegnati ai dirigenti. La richiesta mira a fare luce sulla gestione delle risorse pubbliche e sulla correttezza delle retribuzioni nel settore sanitario, sollevando un tema di interesse pubblico e di responsabilità istituzionale.
“Chiarire su premi di retribuzione ai vertici dell’Ausl di Parma”. La richiesta arriva, con un’interpellanza rivolta alla giunta regionale, da Priamo Bocchi (Fratelli d’Italia). “L’Ausl di Parma – spiega il consigliere – ha erogato premi di risultato all’ex direttore generale, al direttore. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
