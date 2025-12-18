Sanità Bocchi | Chiarire i 70.000 euro di premi a dirigenti dell’Ausl

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Priamo Bocchi di Fratelli d’Italia solleva un'interrogazione sulla trasparenza dei premi di retribuzione ai vertici dell’Ausl di Parma, chiedendo chiarimenti sui 70.000 euro di premi assegnati ai dirigenti. La richiesta mira a fare luce sulla gestione delle risorse pubbliche e sulla correttezza delle retribuzioni nel settore sanitario, sollevando un tema di interesse pubblico e di responsabilità istituzionale.

sanit224 bocchi chiarire i 70000 euro di premi a dirigenti dell8217ausl

© Parmatoday.it - Sanità, Bocchi: "Chiarire i 70.000 euro di premi a dirigenti dell’Ausl"

“Chiarire su premi di retribuzione ai vertici dell’Ausl di Parma”. La richiesta arriva, con un’interpellanza rivolta alla giunta regionale, da Priamo Bocchi (Fratelli d’Italia). “L’Ausl di Parma – spiega il consigliere – ha erogato premi di risultato all’ex direttore generale, al direttore. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Leggi anche: Sanità dell'Umbria, l'annuncio della Regione: "2,7 milioni di euro per rinnovare le attrezzature"

Leggi anche: Premi di risultato rivisti. Sanità lecchese, salgono i voti per dirigenti e collaboratori

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.