Sandokan 2 ci sarà? Can Yaman detta una condizione
Dopo il grande successo della prima stagione, cresce l’attesa per Sandokan 2. Can Yaman ha già espresso le sue condizioni per un possibile ritorno, alimentando i rumors e la curiosità dei fan. La Rai, dopo aver confermato il rinnovo, lavora per realizzare una nuova avventura che possa replicare l’entusiasmo della prima stagione. Resta da scoprire se tutte le condizioni saranno soddisfatte e quando potremo vedere il nuovo capitolo.
Sandokan 2 ci sarà. Dopo l’enorme successo ottenuto dalla prima stagione della serie tv con Can Yaman, la Rai avrebbe già rinnovato per una seconda stagione dello show. La fiction infatti tornerà sul piccolo schermo, con nuove avventure e cambiamenti importanti per tutti i personaggi, a partire da Sandokan. Sandokan 2, quando andrà in onda. La serie tv con Can Yaman ha sorpreso tutti: Sandokan si è rivelato un enorme successo. Le avventure della Tigre della Malesia hanno appassionato il pubblico che, una puntata dopo l’altra, ha regalato enormi ascolti. La buona notizia per tutti i fan dello show è che la seconda stagione di Sandokan si farà. 🔗 Leggi su Dilei.it
