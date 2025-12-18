San Rossore si divide a metà Oggi tre ostacoli e tre piano

San Rossore si divide a metà, offrendo un programma ricco di emozioni. Tre corse in ostacoli e altrettante in piano animano il giovedì dell’ippodromo, culminando nel prestigioso premio “Master” riservato alle femmine sulla distanza dei 1500 metri. Un appuntamento imperdibile per appassionati e addetti ai lavori, che celebra la versatilità e la passione di questo storico circuito.

Tre corse in ostacoli e tre in piano: questo il programma del giovedì all’ ippodromo di San Rossore. Come prova di centro si pone il piano con il premio “ Master ”, una corsa riservata alle femmine sulla distanza dei 1500 metri. Si confrontano otto cavalle di 3 anni per una moneta importante. In sede di pronostico si rileva che due concorrenti hanno già messo nel carniere due vittorie ciascuna e sono Sansovina e Halchi, soggetti che si sono peraltro anche già incontrati. Sansovuina ha il fascino della provenienza: i colori prestigiosi della razza Dormello Olgiata. Halchi non ha ascendenti ambientali così nobili ma è figlia di una cavalla combattiva quale fu Backstage Gossip. 🔗 Leggi su Lanazione.it

