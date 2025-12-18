San Raffaele l' assessore Bertolaso | In caso di altri episodi simili sono pronto a ritirare l’accreditamento

L’assessore Bertolaso mette in guardia il San Raffaele: in caso di ulteriori incidenti simili a quelli dei giorni scorsi, non esiterà a ritirare l’accreditamento con il Servizio sanitario nazionale. Una dichiarazione che sottolinea la forte attenzione sulla qualità e sulla sicurezza delle strutture sanitarie, evidenziando l’impegno delle autorità nel garantire standard elevati e tutela dei pazienti.

“Se al San Raffaele dovessero ripetersi episodi come quelli del 5 e 6 dicembre scorsi, sono pronto a ritirare l’accreditamento con il Servizio sanitario nazionale”. A parlare è Guido Bertolaso, assessore al Welfare della Lombardia, intervenendo a “Check-Up”, programma condotto da Lucia Tironi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

