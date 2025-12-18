San Malachia | il Santo Celebrato il 18 Dicembre
Il 18 dicembre si ricorda San Malachia, una figura di grande rilievo nella tradizione cristiana. La sua vita e il suo esempio continuano a ispirare fede e devozione tra i credenti, rappresentando un punto di riferimento spirituale. La sua memoria, celebrata in questa giornata, ci invita a riflettere sul significato della fede e del servizio, lasciando un segno indelebile nella storia religiosa.
. San Malachia è una figura di grande importanza nella tradizione cristiana, celebrato il 18 dicembre. Questo articolo esplora la vita di San Malachia, le ragioni della sua canonizzazione, alcune curiosità su di lui e le tradizioni che lo celebrano nel mondo. La Vita di San Malachia. San Malachia, nato nel 1094 in Irlanda, è conosciuto per il suo impegno nella riforma della Chiesa irlandese. Fu arcivescovo di Armagh e lavorò instancabilmente per riportare la disciplina ecclesiastica e la liturgia romana in Irlanda. La sua vita fu caratterizzata da una profonda spiritualità e da miracoli attribuiti alla sua intercessione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Giovedì 18 dicembre 2025. Terzo settimana di Avvento. San Malachia. Alleluia, alleluia. «O Signore, guida della casa d'Israele, che hai dato la Legge a Mosè sul monte Sinai: vieni a liberarci con braccio potente.» Alleluia Vangelo MATEO 1,18-24
