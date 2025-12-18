San Lorenzo uno degli ultimi storici ambulanti molla | Il mercato è cambiato troppo

Dopo decenni di tradizione e passione, Roberto Calamai si prepara a chiudere il suo banco di cappelli nel mercato di San Lorenzo. La decisione segna la fine di un’epoca, simbolo di un mestiere che ha attraversato generazioni. Il 31 dicembre rappresenta l’ultimo giorno di un’attività che ha fatto parte del cuore di Firenze, lasciando un vuoto e un ricordo indelebile nel panorama cittadino.

© Lanazione.it - San Lorenzo, uno degli ultimi storici ambulanti molla: "Il mercato è cambiato troppo" Firenze, 18 dicembre 2025 - C’è una data che per Roberto Calamai pesa come una resa, il 31 dicembre, quando abbasserà per l’ultima volta il bandone del suo banco di cappelli in via dell’Ariento, nel mercato di San Lorenzo. Ventinove anni di lavoro, di persone prima ancora che di clienti, di battute in fiorentino e di mani strette, che si chiudono con un addio amaro. Calamai, presidente dei Sopravvissuti del San Lorenzo, l’associazione che riunisce i banchi storici rimasti, lascia per motivi di salute ma soprattutto perché non si riconosce più in quel mercato dove era approdato quasi trent’anni fa. 🔗 Leggi su Lanazione.it Leggi anche: L’addio amaro a San Lorenzo: "Il mercato è cambiato troppo . Abbiamo perso anima e identità" Leggi anche: Nizza, Haise ammette: “Roma troppo forte. El Aynaoui era la mia priorità sul mercato” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. L’addio amaro a San Lorenzo: Il mercato è cambiato troppo . Abbiamo perso anima e identità; San Lorenzo Maggiore rinasce: la facciata torna visibile dopo 10 anni; Perugia, celebrata alla Cattedrale di San Lorenzo la tradizionale messa di Natale per le forze armate e di polizia; Ardea, Il centro storico resta protagonista anche nei giorni immediatamente precedenti le festività -. San Lorenzo, uno degli ultimi storici ambulanti molla: "Il mercato è cambiato troppo" - Lo sfogo di Roberto Calamai, presidente dei "Sopravvissuti": "Non mi riconosco più, abbiamo perso anima e identità" ... lanazione.it

L’addio amaro a San Lorenzo: "Il mercato è cambiato troppo . Abbiamo perso anima e identità" - Ho voluto bene a ogni pietra, alla basilica, alle cappelle medicee, a tutto quello che questo luogo rappresenta. msn.com

Stiamo ultimando gli ultimi ritocchi per rimettere in moto il presepe più visitato di Cagliari: quello di Fra Lorenzo dai Cappuccini.... - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.