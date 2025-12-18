San Giovanni e Cavriglia Uniti dal piano strutturale

San Giovanni e Cavriglia rafforzano il loro legame attraverso il nuovo Piano Strutturale Intercomunale, focalizzato sulla tutela del territorio, lo sviluppo sostenibile e la rigenerazione urbana. Adottato ieri dal Consiglio comunale di Masaccio, questo strumento rappresenta un passo importante per il futuro condiviso dei due municipi, puntando a un equilibrio tra crescita e rispetto dell’ambiente. Un impegno collettivo verso un territorio più sostenibile e resiliente.

© Lanazione.it - San Giovanni e Cavriglia. Uniti dal piano strutturale Tutela del territorio, sviluppo sostenibile del paesaggio e rigenerazione urbana. Questi i cardini del nuovo Piano Strutturale Intercomunale dei municipi di San Giovanni e Cavriglia adottato ieri dal Consiglio comunale della città di Masaccio con il voto favorevole della maggioranza e l'astensione dell'opposizione. Lo strumento sostituisce il precedente rimasto in vigore per oltre 20 anni, un arco temporale lungo che ha reso necessario un aggiornamento per rispondere alle normative regionali e alle mutate esigenze del comprensorio. Previsto dalla legge regionale toscana n. 65 del 10 novembre 2014, il Psi consente a più comuni dello stesso ambito sovracomunale di definire in maniera coordinata strategie e indirizzi per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse territoriali e paesaggistiche.

Via libera al Piano Strutturale di San Giovanni Valdarno e Cavriglia - Arezzo, 17 dicembre 2025 – Ieri in consiglio comunale a San Giovanni è stato adottato il Piano strutturale intercomunale dei Comuni di San Giovanni Valdarno e Cavriglia. msn.com

