Samira Lui | Non ho dovuto giustificare la mancanza di un padre perché avevo la felicità di una famiglia molto presente
Samira Lui, 27 anni, si apre sul suo passato e sulla sua infanzia, condividendo come la presenza di una famiglia forte abbia colmato l’assenza di un padre. Al fianco di Gerry Scotti nel programma La ruota della fortuna, la showgirl racconta con sincerità le sue esperienze, evidenziando l’importanza di figure maschili significative che hanno contribuito alla sua crescita e felicità.
Fin da bambina ho sempre avuto il desiderio di calcare i palcoscenici, di intrattenere, di poter fare compagnia, divertire, regalare un po’ di spensieratezza”. Samira Lui ha deciso di raccontarsi senza filtri, mostrando il lato più autentico della sua storia personal - facebook.com facebook
