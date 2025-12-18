Samira Lui | Non ho dovuto giustificare la mancanza di un padre perché avevo la felicità di una famiglia molto presente

Samira Lui, 27 anni, si apre sul suo passato e sulla sua infanzia, condividendo come la presenza di una famiglia forte abbia colmato l’assenza di un padre. Al fianco di Gerry Scotti nel programma La ruota della fortuna, la showgirl racconta con sincerità le sue esperienze, evidenziando l’importanza di figure maschili significative che hanno contribuito alla sua crescita e felicità.

Samira Lui e il rapporto con i soldi: "Non avevo niente, oggi lavoro per passione" - Ogni sera circa 5 milioni di telespettatori la seguono a “La ruota della fortuna” e l'interesse intorno a lei è in costante crescita. today.it

Fin da bambina ho sempre avuto il desiderio di calcare i palcoscenici, di intrattenere, di poter fare compagnia, divertire, regalare un po’ di spensieratezza”. Samira Lui ha deciso di raccontarsi senza filtri, mostrando il lato più autentico della sua storia personal - facebook.com facebook

