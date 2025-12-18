Samira Lui ci ripensa stop alle nozze con Luigi Punzo E svela il sogno su Bruno Barbieri

Samira Lui ha deciso di mettere in pausa i piani di nozze con Luigi Punzo, sorprendente il pubblico con questa scelta. Nel frattempo, svela di avere un sogno speciale legato a Bruno Barbieri, il celebre giudice di MasterChef, alimentando curiosità e aspettative sul suo percorso futuro.

© Dilei.it - Samira Lui ci ripensa, stop alle nozze con Luigi Punzo. E svela il sogno su Bruno Barbieri Samira Lui frena sulle nozze con Luigi Punzo dopo l’annuncio di qualche settimana fa, svelando anche di avere un sogno legato a Bruno Barbieri, noto giudice di MasterChef. Samira Lui, la confessione sulle nozze con Luigi Punzo. Qualche tempo fa si era parlato molto delle imminenti nozze di Samira Lui con il fidanzato Luigi Punzo, con la scelta della modella di avere Gerry Scotti come testimone. Il matrimonio però, come svelato dalla stessa Samira, non si svolgerà molto presto. La valletta de La Ruota della Fortuna infatti avrebbe altri obiettivi per il momento. “Prima voglio avere una casa, un lavoro stabile, poi penserò al matrimonio e ai figli – ha rivelato al settimanale Chi -. 🔗 Leggi su Dilei.it Leggi anche: Samira Lui pensa alle nozze con Luigi Punzo e vorrebbe Gerry Scotti come tesimone: “Potrebbe anche sposarci” Leggi anche: La Ruota della Fortuna, Samira Lui sorprende Scotti con una confessione inaspettata: “Sogno Bruno Barbieri” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Samira Lui ci ripensa, stop alle nozze con Luigi Punzo. E svela il sogno su Bruno Barbieri - Qualche tempo fa si era parlato molto delle imminenti nozze di Samira Lui con il fidanzato Luigi Punzo, con la scelta della modella di avere Gerry Scotti come testimone. dilei.it

Samira Lui si sposa, e Gerry Scotti sarà il suo testimone di nozze - Per il grande giorno, Samira ha scelto un testimone d’eccezione: Gerry Scotti, con cui condivide la scena televisiva da più di un anno. iodonna.it

Samira Lui pensa alle nozze con Luigi Punzo e vorrebbe Gerry Scotti come testimone: “Potrebbe anche sposarci” - Samira Lui e Luigi Punzo starebbero pensando alle nozze dopo 7 anni di amore. fanpage.it

«Lei è circondato dalle donne». La battuta di Samira Lui ha dato il via a uno dei momenti più divertenti dell’ultima anteprima de La Ruota della Fortuna. In studio, Gerry Scotti è riuscito ancora una volta a conquistare tutti, muovendosi tra il pubblico e dando sp - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.