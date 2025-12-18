Salvini | Potrei tornare al Viminale ma dopo il 2027
Dopo la definitiva conferma dell’assoluzione nel caso Open Arms, Matteo Salvini si mostra più sereno e guarda avanti con fiducia. Il suo possibile ritorno al Viminale rimane un tema aperto, con l’orizzonte del 2027 come prossimo traguardo. La conclusione del procedimento giudiziario ha dato nuova stabilità al leader leghista, che ora si concentra sulle sfide future e sulla politica nazionale.
Archiviato il "caso Open Arms", con la Cassazione che ha respinto il ricorso della procura di Palermo confermando, in toto, l'assoluzione di Matteo Salvini, il vicepremier e ministro delle infrastrutture è rasserenato. "Oggi è una bella giornata. Si è chiusa bene ieri con l'assoluzione dopo cinque anni di processo" per la vicenda Open Arms "e oggi va avanti bene, perché vediamo il frutto del lavoro che in questi 3 anni al Ministero ho contribuito a portare avanti. Ieri ero abbastanza teso perché quando c'è di mezzo la tua libertà personale non è un discorso politico. Spiegare a tua figlia e tuo figlio che il papà rischia di andare in galera, perché sopra i 4 anni c'è la galera non i lavori socialmente utili, era qualcosa che non mi lasciava dormire tranquillo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: "Dopo il 2027 potrei tornare al Viminale". L'annuncio di Salvini
Leggi anche: Bryan Danielson: “Potrei tornare sul ring, ma la famiglia viene prima”
Salvini: “Io al Viminale? Se rivinciamo le prossime elezioni sicuramente non mi spaventa”. E su Putin: “Noi non siamo in guerra con la Russia”.
L'annuncio di Salvini: "Dopo il 2027 potrei tornare al Viminale" - "Oggi abbiamo cantieri in tutta Italia, tra strade, ferrovie, porti e aeroporti. msn.com
Salvini “Dopo le Politiche del 2027 potrei tornare a fare il Ministro dell’Interno” - Sulla manovra: “Alcune scelte tecniche dal punto di vista della Lega devono essere modificate, niente allungamento dell’età pensionabile, niente rivalsa su chi riscatta la laurea, niente nuove norme, ... msn.com
Dopo Open Arms Salvini si ricandida per il Viminale: “L’ho già fatto, nel 2027 potrei tornare” - "Se gli italiani ci risceglieranno nel 2027 occuparmi di ordine pubblico, lotta alla mafia e trafficanti di esseri umani è qualcosa che ho già fatto" ... dire.it
Matteo Salvini è sotto accusa per aver fatto ciò che milioni di italiani chiedevano: fermare gli sbarchi incontrollati e difendere i confini del Paese. Scelte coraggiose, prese assumendosi fino in fondo la responsabilità di governare, senza nascondersi e senza vol - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.