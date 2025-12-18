Dopo la definitiva conferma dell’assoluzione nel caso Open Arms, Matteo Salvini si mostra più sereno e guarda avanti con fiducia. Il suo possibile ritorno al Viminale rimane un tema aperto, con l’orizzonte del 2027 come prossimo traguardo. La conclusione del procedimento giudiziario ha dato nuova stabilità al leader leghista, che ora si concentra sulle sfide future e sulla politica nazionale.

© Ilgiornale.it - Salvini: "Potrei tornare al Viminale, ma dopo il 2027"

Archiviato il "caso Open Arms", con la Cassazione che ha respinto il ricorso della procura di Palermo confermando, in toto, l'assoluzione di Matteo Salvini, il vicepremier e ministro delle infrastrutture è rasserenato. "Oggi è una bella giornata. Si è chiusa bene ieri con l'assoluzione dopo cinque anni di processo" per la vicenda Open Arms "e oggi va avanti bene, perché vediamo il frutto del lavoro che in questi 3 anni al Ministero ho contribuito a portare avanti. Ieri ero abbastanza teso perché quando c'è di mezzo la tua libertà personale non è un discorso politico. Spiegare a tua figlia e tuo figlio che il papà rischia di andare in galera, perché sopra i 4 anni c'è la galera non i lavori socialmente utili, era qualcosa che non mi lasciava dormire tranquillo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Leggi anche: "Dopo il 2027 potrei tornare al Viminale". L'annuncio di Salvini

Leggi anche: Bryan Danielson: “Potrei tornare sul ring, ma la famiglia viene prima”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Salvini: “Io al Viminale? Se rivinciamo le prossime elezioni sicuramente non mi spaventa”. E su Putin: “Noi non siamo in guerra con la Russia”.

L'annuncio di Salvini: "Dopo il 2027 potrei tornare al Viminale" - "Oggi abbiamo cantieri in tutta Italia, tra strade, ferrovie, porti e aeroporti. msn.com