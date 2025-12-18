Salvini inaugura la galleria a Casalecchio | Opera attesa da decenni
Matteo Salvini ha inaugurato a Casalecchio una nuova galleria, definendola
“Una bella giornata emiliana”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, ha definito così il suo tour tra Bologna, Parma e Reggio Emilia per inaugurare tre grandi opere. Punto di partenza, la nuova galleria Casalecchio, parte della nuova Porrettana. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Infrastrutture, abbattuto l'ultimo diaframma della galleria di Casalecchio di Reno - (LaPresse) E' stato completato, alla presenza del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, lo scavo della galleria Casalecchio, sul ... stream24.ilsole24ore.com
Anas abbatte diaframma galleria Casalecchio in Emilia-Romagna, investimento complessivo da 190 mln - (Agenzia Vista) Anas (Gruppo FS Italiane) ha completato lo scavo della galleria Casalecchio sul cantiere dello stralcio nord del nodo ... stream24.ilsole24ore.com
Abbattuto l’ultimo diaframma della galleria ‘Casalecchio’ all’interno dello stralcio nord del nodo ferro-stradale - Anas (Gruppo FS Italiane) ha completato lo scavo della galleria Casalecchio sul cantiere dello stralcio nord del nodo ferro- sassuolo2000.it
