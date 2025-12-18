Salvini inaugura la galleria a Casalecchio | Opera attesa da decenni

Matteo Salvini ha inaugurato a Casalecchio una nuova galleria, definendola

“Una bella giornata emiliana”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, ha definito così il suo tour tra Bologna, Parma e Reggio Emilia per inaugurare tre grandi opere. Punto di partenza, la nuova galleria Casalecchio, parte della nuova Porrettana. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Infrastrutture, abbattuto l'ultimo diaframma della galleria di Casalecchio di Reno - (LaPresse) E' stato completato, alla presenza del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, lo scavo della galleria Casalecchio, sul ... stream24.ilsole24ore.com