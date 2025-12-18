Salvini inaugura la galleria a Casalecchio | Opera attesa da decenni | VIDEO

Matteo Salvini ha inaugurato a Casalecchio una galleria attesa da decenni, commentando con entusiasmo il suo tour tra Bologna, Parma e Reggio Emilia. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture ha definito la giornata come “una bella giornata emiliana”, sottolineando l’importanza di queste grandi opere per il territorio. Un momento che segna un passo importante per lo sviluppo infrastrutturale della regione.

Anas abbatte diaframma galleria Casalecchio in Emilia-Romagna, investimento complessivo da 190 mln - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. la7.it

Anas abbatte diaframma galleria Casalecchio in Emilia-Romagna, investimento complessivo da 190 mln – Il video - (Agenzia Vista) Roma, 18 dicembre 2025 Anas (Gruppo FS Italiane) ha completato lo scavo della galleria Casalecchio sul cantiere dello stralcio nord del nodo ferro- msn.com

#Salvini: Inaugurazione fermate della #MetroC a #Roma "Bene, ma perché questo sì e il #PontesulloStretto no" - facebook.com facebook

#Salvini: Inaugurazione fermate della #MetroC a #Roma "Bene, ma perché questo sì e il #PontesulloStretto no" x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.