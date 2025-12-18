Salvini assolto per il caso Open Arms Potenti Lega | Esempio di uso distorto della magistratura

La assoluzione di Salvini nel caso Open Arms riaccende il confronto tra politica e magistratura. Potenti della Lega sottolineano come questa decisione rappresenti un esempio di uso distorto della giustizia, alimentando tensioni e riflessioni sul corretto equilibrio tra poteri. Un episodio che evidenzia ancora una volta le complesse dinamiche che caratterizzano il nostro sistema istituzionale.

LIVORNO – La definitiva assoluzione di Matteo Salvini nel processo Open Arms riapre con forza il dibattito sul rapporto tra politica e magistratura. A intervenire con parole nette è il senatore livornese Manfredi Potenti (Lega), che definisce la sentenza della Cassazione “assolutamente giusta” e punta il dito contro quello che considera un uso distorto dell’azione giudiziaria. Secondo Potenti, il procedimento non avrebbe mai dovuto iniziare, perché basato su un presupposto giuridico errato: “Non si processa un atto politico” afferma, parlando apertamente di una “follia di una certa magistratura”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

