Salvini assolto | Difendere i confini non è un reato Giorgia | Ha svolto il proprio dovere Forza Matteo

Matteo Salvini è stato assolto dalla Cassazione, che ha confermato l’assenza di reato nel suo operato, suscitando reazioni di sostegno e orgoglio. La decisione chiude un processo definito «politico» e simbolo di una linea dura sui confini italiani. Salvini, sorridente e con il pugno alzato, ha ribadito che difendere i confini non è un reato, celebrando un risultato che per molti rappresenta una vittoria politica e personale.

Un processo «politico» che non doveva neanche iniziare è finito come era nelle attese. «Difendere i confini non è reato», esulta postando su X la sua foto sorridente e il pugno destro alzato Matteo Salvini poco dopo le 18:20 quando la Cassazione ha confermato l'assoluzione per l'allora ministro dell'Interno, accusato di sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio per aver impedito lo sbarco in una Lampedusa strapiena (poi imposto dalla magistratura) della nave Open Arms, con a bordo 147 naufraghi nell'agosto del 2019. In mattinata la Procura generale aveva chiesto di respingere il ricorso della procura siciliana contro la sentenza di assoluzione decisa dalla seconda sezione penale del tribunale di Palermo, con cui i pm del capoluogo siciliano chiedevano un nuovo processo per Salvini per saltum (saltando l'Appello) direttamente davanti alla Cassazione, teorizzando di fatto un errata interpretazione delle leggi e delle convenzioni internazionali da parte dei giudici di primo grado che il 20 dicembre del 2024 lo avevano assolto perché non era stata pienamente dimostrata la volontà di Salvini di voler privare della libertà i migranti della Open Arms, né vale il precedente della nave Diciotti (italiana) che ha visto risarcire i migranti che non erano stati fatti sbarcare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

