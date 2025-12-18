Salve le capre di Porto Empedocle il Tar blocca l' abbattimento

Il Tar Sicilia ha bloccato l’abbattimento delle capre selvatiche a Porto Empedocle, accogliendo il ricorso di Lndc Animal Protection e Lav. La decisione annulla i provvedimenti del Comune che prevedevano la cattura e uccisione delle capre nel quartiere Ciuccafà, confermando l'importanza della tutela animale e della biodiversità locale.

© Agi.it - Salve le capre di Porto Empedocle, il Tar blocca l'abbattimento AGI - Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia ha accolto il ricorso presentato da Lndc Animal Protection e Lav, annullando i provvedimenti del Comune di Porto Empedocle che prevedevano la cattura e l' uccisione generalizzata delle capre selvatiche vaganti nel quartiere Ciuccafà. Il Tar ha riconosciuto l' illegittimità dei provvedimenti comunali, rilevando gravi carenze istruttorie, l' assenza di una motivazione adeguata e la violazione dei principi di proporzionalità e gradualità, che devono caratterizzare ogni intervento pubblico con impatto sulla vita degli animali. In particolare, il Collegio ha contestato la scelta dell' uccisione come misura automatica e preventiva, adottata senza un accertamento sanitario e senza la valutazione di soluzioni alternative non cruente, richiamando quanto affermato dal Consiglio di Stato. 🔗 Leggi su Agi.it Leggi anche: Capre di Porto Empedocle, il Tar Sicilia annulla i provvedimenti di uccisione Leggi anche: Il Tar dell'Emilia-Romagna blocca l'abbattimento dei capanni balneari Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Salve le capre di Porto Empedocle, il Tar blocca l'abbattimento - Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia ha accolto il ricorso presentato da Lndc Animal Protection e Lav, annullando i provvedimenti del Comune di Porto Empedocle che prevedevano la ... msn.com

Capre di Porto Empedocle, il Tar annulla il provvedimento di uccisione - Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha accolto il ricorso presentato da LNDC Animal Protection e LAV e ha annullato i provvedimenti del Comune di Porto Empedocle, che prevedevano la ... grandangoloagrigento.it

