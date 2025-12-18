Salvata dal cucciolo del papa Incidente shock | incastrata tra le lamiere poi accade l’incredibile

Un incidente sconvolgente nella Valsabbia ha coinvolto una giovane di 29 anni, rimasta intrappolata tra le lamiere di un’auto finita fuori strada. Un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche, ma che ha preso una piega inaspettata grazie a un intervento sorprendente. La vicenda si è conclusa con una svolta inattesa, lasciando tutti senza parole per il finale quasi incredibile.

Un terribile incidente stradale ha rischiato di trasformarsi in tragedia nella Valsabbia, dove una 29enne di Pertica Alta è finita fuori strada, volando in una scarpata e restando schiacciata dalla sua stessa auto. Attorno a lei solo bosco e isolamento, con pochissime possibilità di essere soccorsa. La svolta è arrivata grazie a Leone, un cucciolo di cane pastore, che ha scovato la donna gravemente ferita e ha dato l’allarme, attirando l’attenzione di un passante. Senza il quattrozampe, la giovane automobilista sarebbe potuta rimanere ore nella scarpata senza soccorso. L’incidente è avvenuto ieri mattina nella frazione di Odeno, lungo la Provinciale 50 da Nozza di Vestone. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

