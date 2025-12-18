Salvai | Champions positiva peccato perché avevamo tutto per stare tra le prime 4 – VIDEO
Salvai, difensore della Juventus Women, commenta la sconfitta in Champions League contro il Manchester United, evidenziando un risultato amaro nonostante le potenzialità della squadra. Le sue parole riflettono una delusione mista a ottimismo, sottolineando come la squadra avesse tutte le carte in regola per inserirsi tra le prime quattro. Un'analisi sincera di una partita che lascia speranze e spunti di riflessione.
di Mauro Munno Salvai, difensore della Juventus Women, ha parlato in zona mista al termine della partita persa in Champions League col Manchester United. (inviato all’Allianz Stadium) – Cecilia Salvai ha parlato in zona mista al termine della sconfitta della Juventus Women in Women’s Champions League contro il Manchester United. PIZZICO DI AMAREZZA – « La delusione quando perdiamo c’è sempre. Con questa maglia ho imparato cosa vuol dire vincere e cosa vuol dire giocare per vincere quindi quando non riusciamo la delusione c’è sempre. Ma è giusto così. Avevamo davanti una grande squadra, ce la siamo giocata ma sono contenta di quanto espresso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
