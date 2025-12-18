Saluto romano a corteorestano condanne

A Milano, le condanne per i saluti romani durante il corteo commemorativo di Sergio Ramelli sono state confermate in appello. Quattordici persone restano condannate a 4 mesi di reclusione, segnando una decisione importante sulla diffusione di simboli e manifestazioni legate a vicende storiche e ideologiche. La vicenda riaccende il dibattito sulla memoria e sui limiti della libertà di espressione nel contesto pubblico italiano.

14.17 Confermate in Appello a Milano le 13 condanne a 4 mesi per i saluti romani al corteo in ricordo di Sergio Ramelli, militante di destra ed esponente del Fronte della Gioventù ucciso nel 1975 da militanti di Avanguardia Operaia. I fatti nel 2018, nel giorno in cui Ramelli fu ucciso,il 29 aprile. Accolta in Appello la tesi dell'accusa secondo cui "manifestazioni con centinaia di persone,schierate come paramilitari,non sono meramente commemorative ma rappresentano un pericolo per l'ordinamento costituzionale". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Sdoganato dalla Cassazione, ritorna ufficialmente il saluto romano nel corteo a Predappio. Forza Nuova tra gli organizzatori Leggi anche: Il Borgo blindato per i "camerata" . Nessun corteo, ma il saluto romano Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Saluti romani al corteo per Sergio Ramelli a Milano, confermate 13 condanne: “Gesto di matrice fascista” - Sono state confermate in Appello le 13 condanne a 4 mesi per gli esponenti di estrema destra che il 29 aprile 2018 si erano esibiti nel saluto romano davanti ... fanpage.it

La condanna di Bacciga per il saluto romano: “Fu esibizionismo fascista” - Le motivazioni della sentenza con la quale la Corte d'appello di Venezia ha condannato il saluto romano di Andrea Bacciga. veronaoggi.it

Corteo per Sergio Ramelli a Milano, chiesta la condanna a 4 mesi per chi ha fatto il saluto romano - È stata chiesta la conferma in secondo grado delle condanne a 4 mesi a carico di 13 esponenti dell’estrema destra per aver fatto saluti romani il 29 aprile del 2018 al corteo in memoria di Sergio ... fanpage.it

Scripta Manent. . I FASCISTI USAVANO DAVVERO IL SALUTO ROMANO Scopriamo un grande equivoco storico, nato forse sulla iconografia di un quadro del periodo della rivoluzione francese - facebook.com facebook

Condannato per il saluto romano in Comune: «Fu esibizionismo fascista» x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.