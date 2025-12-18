Saluti romani alla cerimonia del 2018 per Sergio Ramelli | confermate 13 condanne

La Corte di Appello di Milano ha confermato le condanne a carico di tredici persone coinvolte nella cerimonia del 2018 dedicata a Sergio Ramelli, evento che ha riacceso il dibattito sulla memoria e sui simboli del passato. Le sentenze si riferiscono a comportamenti durante la commemorazione, suscitando attenzione e riflessione sulla storia e le sue conseguenze.

© Ilgiorno.it - Saluti romani alla cerimonia del 2018 per Sergio Ramelli: confermate 13 condanne Milano, 18 dicembre 2025 - La Corte di Appello di Milano ha confermato le condanne per tredici esponenti legati Lealtà Azione, Casapound ed ex Forza Nuova a cui il tribunale aveva inflitto quattro mesi di reclusione per aver fatto "la chiamata del presente" e il saluto romano durante la commemorazione del 29 aprile 2018 per l'esponente del Fronte della Gioventù Sergio Ramelli, aggredito a Milano il 13 marzo del 1975 da un gruppo di Avanguardia Operaia e morto successivamente in ospedale. La quarta sezione penale della Corte ha ritenuto integrato il reato della violazione dell'articolo 5 legge Scelba, mentre ha assolto - sulla base della sentenza delle sezioni unite della Cassazione - dall'altra accusa di incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali previsto dalla legge Mancino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Leggi anche: Saluti a romani alla cerimonia del 2018 per Sergio Ramelli: confermate 13 condanne Leggi anche: Saluti romani al corteo per Sergio Ramelli a Milano, confermate 13 condanne: “Gesto di matrice fascista” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Saluti a romani alla cerimonia del 2018 per Sergio Ramelli: confermate 13 condanne - Milano, identificati e indagati dagli investigatori della Digos tra i circa i duemila partecipanti della manifestazione di quel 29 aprile grazie all'analisi dei video ... msn.com

Corte di Appello di Milano, 13 condanne per saluti romani al corteo per Ramelli del 2018 - Confermate le condanne per 13 esponenti legati a Lealtà Azione, Casapound ed ex Forza Nuova a cui il tribunale aveva inflitto 4 mesi di reclusione ... msn.com

Saluti romani al corteo per Ramelli: confermate 13 condanne dalla Corte d’Appello di Milano - Quattro mesi di pena per manifestazione fascista ai militanti di estrema destra coinvolti negli episodi del 29 aprile 2018 ... altarimini.it

La Corte d'Appello di Milano ha confermato 13 condanne a 4 mesi per militanti di estrema destra per manifestazione fascista per i saluti romani, il 29 aprile 2018, al corteo che si tiene ogni anno in memoria di Sergio Ramelli, esponente del Fronte della Gioven x.com

La Corte d'Appello di Milano ha confermato 13 condanne a 4 mesi per militanti di estrema destra per manifestazione fascista per i saluti romani, il 29 aprile 2018, al corteo che si tiene ogni anno in memoria di Sergio Ramelli, esponente del Fronte della Gioven - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.