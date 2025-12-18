Saluti romani al corteo per Sergio Ramelli a Milano confermate 13 condanne | Gesto di matrice fascista

A Milano, il corteo in ricordo di Sergio Ramelli ha suscitato polemiche e tensioni, con saluti romani e manifestazioni di estrema destra. Le autorità hanno confermato le 13 condanne a quattro mesi per coloro che, nel 2018, hanno esibito simboli e gesti considerati di matrice fascista. Un episodio che riaccende il dibattito sulla memoria storica e sui valori democratici nel contesto italiano.

Sono state confermate in Appello le 13 condanne a 4 mesi per gli esponenti di estrema destra che il 29 aprile 2018 si erano esibiti nel saluto romano davanti alla targa di Sergio Ramelli a Milano. Corte d'Appello di Milano conferma 13 condanne per i saluti romani.

