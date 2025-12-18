Saluti romani al corteo per Ramelli la Corte d’Appello di Milano conferma 13 condanne | Pericolo per l’ordinamento costituzionale

La Corte d’Appello di Milano ha confermato le condanne per 13 militanti di estrema destra, coinvolti nei saluti romani durante il corteo in memoria di Sergio Ramelli. La sentenza sottolinea il rischio per l’ordinamento costituzionale e rafforza il divieto di manifestazioni che rischiano di alimentare tensioni e minare i principi democratici. Un episodio che riaccende il dibattito sulla memoria storica e la tutela della legalità.

© Ilfattoquotidiano.it - Saluti romani al corteo per Ramelli, la Corte d’Appello di Milano conferma 13 condanne: “Pericolo per l’ordinamento costituzionale” Confermata la condanna a 4 mesi per “ manifestazione fascista ” per 13 militanti di estrema destra protagonisti dei saluti romani alla fine del corteo in memoria di Sergio Ramelli del 2018, manifestazione che ogni anno si tiene il 29 aprile nel capoluogo lombardo in ricordo dell’esponente del Fronte della Gioventù ucciso da alcuni soggetti legati ad Avanguardia Operaia nel ’75. È quanto deciso dalla Corte d’Appello di Milano che ha accolto la richiesta della sostituta pg Olimpia Bossi: “Queste manifestazioni con centinaia di persone, schierate come formazioni paramilitari, non sono meramente commemorative, ma rappresentano un pericolo per l’ordinamento costituzionale “, aveva spiegato la sostituta procuratrice generale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Leggi anche: Saluti romani al corteo per Sergio Ramelli a Milano, confermate 13 condanne: “Gesto di matrice fascista” Leggi anche: Corteo Ramelli, la Procura generale chiede 23 condanne per i saluti romani La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Corte d'Appello di Milano conferma 13 condanne per i saluti romani; Campari cede amaro Averna e mirto Zedda Piras per 100 milioni di euro a Illva Saronno Holding; 'Spara a Giorgia', la scritta con la stella delle Br comparsa su un muro; La nostra vita di sommersi tra freddo e diluvi a Gaza. Saluti romani al corteo per Ramelli, confermate le 13 condanne - I fatti risalgono al 2018: per i militanti di estrema destra, accusati di manifestazione fascista, la pena è di 4 mesi di carcere ... rainews.it

