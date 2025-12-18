Saluti a romani alla cerimonia del 2018 per Sergio Ramelli | confermate 13 condanne

La Corte di Appello di Milano ha confermato le condanne a carico di tredici esponenti di gruppi neofascisti, coinvolti nel saluto romano durante la commemorazione di Sergio Ramelli nel 2018. Le sentenze arrivano dopo un procedimento che ha evidenziato comportamenti in contrasto con i valori di rispetto e legalità. La vicenda ripropone il tema della memoria e delle derived che ancora oggi dividono la società italiana.

Milano, 18 dicembre 2025 - La Corte di Appello di Milano ha confermato le condanne per tredici esponenti legati Lealtà Azione, Casapound ed ex Forza Nuova a cui il tribunale aveva inflitto quattro mesi di reclusione per aver fatto "la chiamata del presente" e il saluto romano durante la commemorazione del 29 aprile 2018 per l'esponente del Fronte della Gioventù Sergio Ramelli, aggredito a Milano il 13 marzo del 1975 da un gruppo di Avanguardia Operaia e morto successivamente in ospedale. La quarta sezione penale della Corte ha ritenuto integrato il reato della violazione dell'articolo 5 legge Scelba, mentre ha assolto - sulla base della sentenza delle sezioni unite della Cassazione - dall'altra accusa di incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali previsto dalla legge Mancino.

