Salute mentale a Milazzo–Lipari Sciotto | Gravi criticità organizzative e assistenziali Necessario un intervento urgente della Regione

La situazione presso il Dipartimento di Salute Mentale di Milazzo–Lipari è allarmante. Criticità organizzative e assistenziali richiedono interventi immediati, come sottolineato da Sciotto. È urgente un intervento della Regione per garantire servizi adeguati e tutela della salute mentale dei cittadini. La gravità delle condizioni attuali impone azioni concrete e tempestive.

Salute mentale, come rilanciarla in dieci punti - «La mobilitazione è necessaria per reagire alla crisi delle politiche e dei servizi per la salute mentale, del Servizio Sanitario Nazionale e dei servizi sociali». vita.it

Salute mentale, precariato, stress e iper-lavoro aumentano i rischi - "Condizioni di lavoro caratterizzate da forte stress e precariato, ma anche da pregiudizi, discriminazioni e molestie, possono comportare gravi rischi per la salute mentale", spiega Liliana Dell'Osso, ... rainews.it

Padel e salute mentale Un binomio lanciato da un innovativo progetto territoriale dell’unità operativa complessa di Psichiatria 3 che unisce sport, inclusione e riattivazione sociale ed è giunto, oramai, alla sua seconda annualità. Tale progettualità rientr - facebook.com facebook

Linguaggio inclusivo e salute mentale Quale parola eliminare Nikolai Prestia: “Toglierei fallimento. La sostituirei con normalità”. Rallentare, sbagliare, non arrivare subito è normale. Vademecum: bit.ly/3KzO7B1 #salutementale #inclusione @ASLRM x.com

