Salute mentale a Milazzo–Lipari Sciotto | Gravi criticità organizzative e assistenziali Necessario un intervento urgente della Regione
La situazione presso il Dipartimento di Salute Mentale di Milazzo–Lipari è allarmante. Criticità organizzative e assistenziali richiedono interventi immediati, come sottolineato da Sciotto. È urgente un intervento della Regione per garantire servizi adeguati e tutela della salute mentale dei cittadini. La gravità delle condizioni attuali impone azioni concrete e tempestive.
Quanto sta accadendo presso il Dipartimento di Salute Mentale – Modulo Dipartimentale Milazzo–Lipari presenta profili di estrema gravità che non possono più essere sottovalutati. Le segnalazioni pervenute delineano un quadro allarmante, che impone un intervento immediato da parte della Regione a. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
