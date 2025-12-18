Salute diagnosi di cancro con l’IA? Possibili errori dovuti a discriminazioni
L'uso dell'intelligenza artificiale nella diagnosi del cancro solleva preoccupazioni sui possibili errori discriminatori legati a etnia, sesso ed età. Uno studio di Harvard evidenzia come i bias presenti negli algoritmi possano influenzare le diagnosi, sottolineando l'importanza di correggere questi squilibri per garantire diagnosi più accurate e giuste.
Le diagnosi del cancro fatte con l’Intelligenza Artificiale possono fare errori dovuti a discriminazioni basate su etnia, sesso ed età: a scoprirlo è lo studio guidato da Kun-Hsing Yu, della Scuola di Medicina di Harvard e dell’Istituto Blavatnik, pubblicato sulla rivista Cell Reports Medicine, che propone di correggere i bias ribilanciando i parametri usati dalla IA per le valutazioni. Analizzare campioni cellulari di un tumore è un tipo di analisi chiave per combattere un cancro, da cui è possibile dedurre ad esempio il tipo di tumore, il suo stadio o quale terapia farmacologica possa essere la più indicata. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
