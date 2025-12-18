Salto con gli sci Engelberg ‘farà le carte’ alla Tournèe dei 4 trampolini Domen Prevc sarà sempre egemone?

L’appuntamento di Engelberg apre la stagione della Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci, promettendo emozioni e sfide avvincenti. La Tournée dei 4 trampolini si avvicina, con Domen Prevc alla ricerca di conferme e dominio. Un evento imperdibile per gli appassionati, che si prepara a scrivere nuove pagine di questa affascinante disciplina.

La Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci ricomincia da Engelberg (Svizzera), tappa canonica e ‘ Grande Classica ’ natalizia della disciplina. Da queste parti si gareggia sostanzialmente sempre, come testimoniato dalle 70 competizioni di primo livello disputatesi dal 1980 a oggi! Indipendentemente dalla sua ricchissima storia, questo trampolino edificato letteralmente nel cuore della Confederazione elvetica, a una quindicina di km in linea d’aria a meridione di Lucerna, ha assunto nel corso del tempo il ruolo di “ barometro della Tournée ”. Ossia, il contesto nel quale si comincia a separare il grano dal loglio in vista della prestigiosissima manifestazione che si disputa durante le vacanze natalizie. 🔗 Leggi su Oasport.it

