Salto con gli sci Engelberg è il ‘Regno del vento di coda’ Come lo gestiranno le donne?

Engelberg si prepara ad accogliere la Coppa del Mondo femminile di salto con gli sci 2025-26, definito il ‘Regno del vento di coda’. Dopo tappe in Scandinavia, Europa Centrale e Nord America, le atlete si sfideranno sulle Alpi, regalando emozioni nelle giornate di dicembre. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati, che vedrà le donne volare alto in uno scenario mozzafiato.

La Coppa del Mondo femminile 2025-26 di salto con gli sci si stanzia sulle Alpi. Dopo aver peregrinato tra Scandinavia, Europa Centrale e Nord America, le ragazze volanti vivranno la propria quinta tappa stagionale a Engelberg (Svizzera) nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 dicembre. Fra le donne, la località elvetica non vanta la medesima tradizione maschile. Quello corrente è solamente il terzo inverno nel quale il comparto femminile si confronta sul Gros-Titlis-Schanze. Soprattutto, non si tratta di un prologo della della Tournée dei 4 Trampolini, perché non esiste ancora! Si resterà sulle Alpi per quasi un mese, senza tuttavia vivere highlights di rilievo. 🔗 Leggi su Oasport.it

