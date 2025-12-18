Salto con gli sci al maschile Engelberg indicherà i favoriti per la Tournée
L’attesa è finita: la Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci arriva in Arco alpino, a Engelberg. La sesta tappa della stagione si svolgerà il 20 e 21 dicembre, regalando emozioni e spettacolo. Gli atleti si sfideranno tra le nevi svizzere, pronti a indicare i favoriti per la Tournée 2025-26. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di questo affascinante sport invernale.
La Coppa del Mondo maschile 2025-26 di salto con gli sci approda, finalmente, sull’Arco alpino. La sesta tappa della stagione andrà in scena sabato 20 e domenica 21 dicembre a Engelberg (Svizzera). La località può e deve essere considerata una grande classica della disciplina. Soprattutto, l’appuntamento rossocrociato rappresenta una sorta di prologo della Tournée dei 4 Trampolini. Spesso, i favoriti in vista della leggendaria manifestazione destinata a disputarsi nelle vacanze natalizie possono essere intuiti osservando quanto accade sul Gros-Titlis-Schanze. Facendo, ovviamente, la debita tara legata alla parabola di forma e alle condizioni trovate da ognuno. 🔗 Leggi su Oasport.it
