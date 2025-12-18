L’attesa è finita: la Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci arriva in Arco alpino, a Engelberg. La sesta tappa della stagione si svolgerà il 20 e 21 dicembre, regalando emozioni e spettacolo. Gli atleti si sfideranno tra le nevi svizzere, pronti a indicare i favoriti per la Tournée 2025-26. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di questo affascinante sport invernale.

© Oasport.it - Salto con gli sci, al maschile Engelberg indicherà i favoriti per la Tournée

La Coppa del Mondo maschile 2025-26 di salto con gli sci approda, finalmente, sull’Arco alpino. La sesta tappa della stagione andrà in scena sabato 20 e domenica 21 dicembre a Engelberg (Svizzera). La località può e deve essere considerata una grande classica della disciplina. Soprattutto, l’appuntamento rossocrociato rappresenta una sorta di prologo della Tournée dei 4 Trampolini. Spesso, i favoriti in vista della leggendaria manifestazione destinata a disputarsi nelle vacanze natalizie possono essere intuiti osservando quanto accade sul Gros-Titlis-Schanze. Facendo, ovviamente, la debita tara legata alla parabola di forma e alle condizioni trovate da ognuno. 🔗 Leggi su Oasport.it

Leggi anche: Salto con gli sci, Engelberg ‘farà le carte’ alla Tournèe dei 4 trampolini. Domen Prevc sarà sempre egemone?

Leggi anche: Salto con gli sci, a Engelberg cambio della guardia fra le donne? Maruyama deve difendersi da Nika Prevc

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Il programma delle gare settimanali. Lo sci alpino maschile approda in Italia, PGS a Carezza e skicross a San Candido; Salto con gli sci, la famiglia Prevc e il crisantemo dorato a 16 petali i temi forti della tappa di Klingenthal; Sci nordico e biathlon – Programma e orari delle gare della settimana (17-21 dicembre); A che ora gli sport invernali oggi: orari domenica 14 dicembre, calendario gare, tv, streaming.

Salto con gli sci, Engelberg ‘farà le carte’ alla Tournèe dei 4 trampolini. Domen Prevc sarà sempre egemone? - La Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci ricomincia da Engelberg (Svizzera), tappa canonica e ‘Grande Classica’ natalizia della disciplina. oasport.it