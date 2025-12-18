Salto con gli sci, a Engelberg cambio della guardia fra le donne? Maruyama deve difendersi da Nika Prevc.

A Engelberg, le donne dello sci salto tornano in scena per la nona e decima tappa della Coppa del Mondo femminile 2025-2026. Tra sfide e confronti, Maruyama si prepara a difendersi da Nika Prevc in un appuntamento che promette emozioni e sorprese. La competizione si annuncia ricca di tensione e spettacolo, con le protagoniste pronte a dare il massimo sulla neve svizzera.

La Coppa del Mondo femminile di salto con gli sci riparte da Engelberg (Svizzera), dove fra sabato e domenica si disputeranno la nona e la decima gara individuale della stagione 2025-2026. Il tema forte del massimo circuito rosa è rappresentato dall’inatteso dualismo fra la giapponese Nozomi Maruyama e la slovena Nika Prevc, che messe assieme hanno vinto 7 delle 8 competizioni andate in scena sinora. L’asiatica, principale rivelazione del primo scorcio di inverno, aveva cominciato in maniera eccezionale, accusando poi un calo a Wisla, forse dovuto alle caratteristiche del trampolino polacco. Viceversa, la ventisettenne nipponica ha fatto “ partita patta ” con la ventenne slovena a Klingenthal, dove le due si sono spartite successi e piazze d’onore, scambiandosi di posto fra gara-I e gara-II. 🔗 Leggi su Oasport.it

