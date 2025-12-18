Nella città di Salerno, un tentativo di furto in appartamento è stato prontamente sventato grazie all’intervento tempestivo della Polizia di Stato. Gli agenti, intervenuti in seguito a una segnalazione, hanno scoperto una base d’appoggio abusiva, contribuendo a garantire la sicurezza dei cittadini e a contrastare la criminalità locale. Un esempio di efficienza e reattività delle forze dell’ordine nel difendere la comunità.

Salerno, sventato furto in appartamento: la Polizia scova base d'appoggio abusiva

Tempo di lettura: 2 minuti Lo scorso pomeriggio gli Agenti della Polizia di Stato sono intervenuti a seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza 112 NUE riguardante un furto in atto all’interno di un’abitazione. L’allarme era stato lanciato da una cittadina la quale, dopo aver notato due individui, presumibilmente stranieri, introdursi furtivamente nella proprietà di un suo conoscente, ha immediatamente allertato le Forze dell’Ordine e il proprietario dell’immobile. Giunti sul posto, gli operatori della Squadra Volante e della Squadra Mobile hanno intercettato subito i due sospetti i quali, alla vista degli Agenti, si sono dati alla fuga. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

