Salerno incidente sul lavoro al Casino Sociale | operaio precipita dal tetto

Un nuovo incidente sul lavoro si è verificato nella tarda mattinata di martedì a Salerno, all'interno del Casino Sociale, di proprietà comunale situato nel cuore della città. Durante un intervento di manutenzione straordinaria sul tetto, il solaio avrebbe improvvisamente ceduto, causando la caduta nel vuoto di un operaio di 43 anni residente a Bracigliano, precipitato da un'altezza di circa sei metri. L'uomo è stato soccorso e trasferito d'urgenza all' ospedale "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona", dove è attualmente ricoverato nel reparto di Chirurgia d'Urgenza. Secondo quanto si apprende, pur avendo riportato traumi significativi, non sarebbe in pericolo di vita ed è costantemente monitorato dall'équipe medica.

