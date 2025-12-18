salernitana al lavoro in vista del foggia

La Salernitana si prepara con impegno in vista della sfida contro il Foggia. Nel penultimo allenamento della settimana al centro sportivo Mary Rosy, i granata si concentrano sulla tattica e sul ritmo, affinando ogni dettaglio in vista dell’importante partita. La squadra lavora con determinazione, puntando a mettere in campo tutta la grinta e la concentrazione necessarie per affrontare al meglio l’avversario.

Tempo di lettura: < 1 minuto Penultimo allenamento settimanale per la Salernitana al centro sportivo Mary Rosy. Nel weekend i granata sfideranno il Foggia, nell’ultima gara del 2025, allo stadio Arechi (calcio d’inizio ore 14:30). Gli uomini guidati da mister Giuseppe Raffaele hanno svolto un’attivazione atletica seguita da lavoro tattico. Mauro Coppolaro e Ivan Varone hanno svolto un lavoro parzialmente differenziato. Differenziato per Paolo Frascatore. Terapie per Eddy Cabianca e Roberto Inglese. La seduta di rifinitura è fissata per domani alle 10:30, sempre al Mary Rosy. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

