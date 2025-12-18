Salento Jazz con Gualazzi Avion Travel Nesrine Molinari Bassolino Jacque e altri

Un viaggio musicale tra jazz, sperimentazione e groove nel cuore del Salento. A Maglie, artisti di fama come Raphael Gualazzi, gli Avion Travel con Nesrine, Molinari, Bassolino e Jacque daranno vita a un evento unico, ricco di energia e emozioni. Un'occasione imperdibile per immergersi in un crogiolo di sonorità innovative e performance coinvolgenti.

MAGLIELECCE - Raphael Gualazzi, con un intenso live piano e voce, gli Avion Travel affiancati dalla cantante, violoncellista e compositrice franco-algerina Nesrine, la cantautrice Simona Molinari, Bassolino e Dario Jacque, per una fusione tra groove, sperimentazione e improvvisazione, il giovane. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

salento jazz gualazzi avionSalento Jazz, dal 19 al 30 dicembre torna la rassegna: tra gli ospiti Gualazzi, Avion Travel, Nesrine e Simona Molinari - 19 dicembre – Maglie La rassegna si apre al Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” con il workshop “Improvvisare il jazz: corpo, ascolto, procedure”, rivolto a musicisti, studenti e appassionati ... giornaledipuglia.com

Dal 19 al 30 dicembre a Lecce, Corigliano d’Otranto e Maglie torna “Salento Jazz” - Su TicketOne e Ticketmaster sono attive le prevendite dei concerti della rassegna Salento Jazz. corrieresalentino.it

salento jazz gualazzi avionSALENTO JAZZ - Il Salento si prepara ad accendere le luci sulla musica d’autore con “Salento Jazz”, la rassegna dedicata ai ritmi sincopati e dallo swing contemporaneo che da quest’anno si avvale della ... politicamentecorretto.com

