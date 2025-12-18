Salento Jazz con Gualazzi Avion Travel Nesrine Molinari Bassolino Jacque e altri

Un viaggio musicale tra jazz, sperimentazione e groove nel cuore del Salento. A Maglie, artisti di fama come Raphael Gualazzi, gli Avion Travel con Nesrine, Molinari, Bassolino e Jacque daranno vita a un evento unico, ricco di energia e emozioni. Un'occasione imperdibile per immergersi in un crogiolo di sonorità innovative e performance coinvolgenti.

Dal 19 al 30 dicembre a Lecce, Corigliano d’Otranto e Maglie torna “Salento Jazz” - Su TicketOne e Ticketmaster sono attive le prevendite dei concerti della rassegna Salento Jazz. corrieresalentino.it

SALENTO JAZZ - Il Salento si prepara ad accendere le luci sulla musica d’autore con “Salento Jazz”, la rassegna dedicata ai ritmi sincopati e dallo swing contemporaneo che da quest’anno si avvale della ... politicamentecorretto.com

SIMONA MOLINARI Live per Salento Jazz Domenica 21 dicembre | ore 21:00 Castello Volante di Corigliano d’Otranto La rassegna Salento Jazz si apre al Castello Volante con Simona Molinari. Un concerto che è un racconto condiviso, un viaggio emotivo c - facebook.com facebook

