Salento Jazz con Gualazzi Avion Travel Nesrine Molinari Bassolino Jacque e altri
Un viaggio musicale tra jazz, sperimentazione e groove nel cuore del Salento. A Maglie, artisti di fama come Raphael Gualazzi, gli Avion Travel con Nesrine, Molinari, Bassolino e Jacque daranno vita a un evento unico, ricco di energia e emozioni. Un'occasione imperdibile per immergersi in un crogiolo di sonorità innovative e performance coinvolgenti.
MAGLIELECCE - Raphael Gualazzi, con un intenso live piano e voce, gli Avion Travel affiancati dalla cantante, violoncellista e compositrice franco-algerina Nesrine, la cantautrice Simona Molinari, Bassolino e Dario Jacque, per una fusione tra groove, sperimentazione e improvvisazione, il giovane. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche: Napoli, al via la rassegna ‘Stelle di Natale’: Avion Travel e Nuova Orchestra Scarlatti in un incontro tra classico e pop
Leggi anche: Torna “Brera jazz pop rock vol. 5” con un ensamble jazz
Simona Molinari, Raphael Gualazzi, Avion Travel: il dicembre salentino esplode di jazz; Salento Jazz dal 19 al 30 dicembre 2025: gli ospiti; Torna “Salento Jazz”, la rassegna di concerti, incontri e formazione; Salento Jazz tra Maglie, Corigliano d’Otranto e Lecce.
Salento Jazz, dal 19 al 30 dicembre torna la rassegna: tra gli ospiti Gualazzi, Avion Travel, Nesrine e Simona Molinari - 19 dicembre – Maglie La rassegna si apre al Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” con il workshop “Improvvisare il jazz: corpo, ascolto, procedure”, rivolto a musicisti, studenti e appassionati ... giornaledipuglia.com
Dal 19 al 30 dicembre a Lecce, Corigliano d’Otranto e Maglie torna “Salento Jazz” - Su TicketOne e Ticketmaster sono attive le prevendite dei concerti della rassegna Salento Jazz. corrieresalentino.it
SALENTO JAZZ - Il Salento si prepara ad accendere le luci sulla musica d’autore con “Salento Jazz”, la rassegna dedicata ai ritmi sincopati e dallo swing contemporaneo che da quest’anno si avvale della ... politicamentecorretto.com
SIMONA MOLINARI Live per Salento Jazz Domenica 21 dicembre | ore 21:00 Castello Volante di Corigliano d’Otranto La rassegna Salento Jazz si apre al Castello Volante con Simona Molinari. Un concerto che è un racconto condiviso, un viaggio emotivo c - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.