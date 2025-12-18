Salaorni dedica Due oceani all’amico Bebe e anima il Nicaragua con l’AI
Salaorni rende omaggio all’amico Bebe con “Due oceani”, un viaggio tra ricordi e sperimentazione visiva. Un brano che unisce passato e futuro, profuma di sale e di emozioni condivise, creando un ponte tra mondi lontani. In un periodo di introspezione e magia, l’artista ci invita ad ascoltare con il cuore, lasciando che la musica ci trasporti oltre ogni confine.
Un’amicizia che continua a parlare, un viaggio che non smette di profumare di sale e una sperimentazione visiva che guarda al futuro: Alberto Salaorni mette tutto questo in DUE OCEANI, un brano pensato per arrivare dritto dove fanno più rumore i ricordi, proprio a ridosso del Natale. Un tributo che si misura con la memoria . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
