Salaorni dedica Due oceani all’amico Bebe e anima il Nicaragua con l’AI

Salaorni rende omaggio all’amico Bebe con “Due oceani”, un viaggio tra ricordi e sperimentazione visiva. Un brano che unisce passato e futuro, profuma di sale e di emozioni condivise, creando un ponte tra mondi lontani. In un periodo di introspezione e magia, l’artista ci invita ad ascoltare con il cuore, lasciando che la musica ci trasporti oltre ogni confine.

