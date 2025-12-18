Salah Liverpool pace fatta? In Inghilterra sono sicuri | nessuna cessione per gennaio! Presa questa decisione sul futuro dell’attaccante egiziano

In Inghilterra sono certi: Mohamed Salah rimarrà al Liverpool anche a gennaio. La separazione tra l’attaccante egiziano e i Reds sembra sfumata, con il club deciso a blindarlo durante la prossima finestra di mercato. Nonostante le voci di addio, la strategia è chiara: Salah è ancora un elemento chiave del progetto, e nessuna cessione è prevista a breve termine.

