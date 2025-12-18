Salah Liverpool pace fatta? In Inghilterra sono sicuri | nessuna cessione per gennaio! Presa questa decisione sul futuro dell’attaccante egiziano
In Inghilterra sono certi: Mohamed Salah rimarrà al Liverpool anche a gennaio. La separazione tra l’attaccante egiziano e i Reds sembra sfumata, con il club deciso a blindarlo durante la prossima finestra di mercato. Nonostante le voci di addio, la strategia è chiara: Salah è ancora un elemento chiave del progetto, e nessuna cessione è prevista a breve termine.
Salah Liverpool, pace fatta? In Inghilterra sicuri sulla scelta di club e giocatore per gennaio: ecco che futuro attende l’attaccante egiziano La separazione tra Mohamed Salah e il Liverpool sembra ormai tracciata, ma non avverrà nella finestra invernale. Stando a quanto riportato dal Daily Mail, le parti starebbero lavorando a una soluzione condivisa per arrivare . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Salah lascia il Liverpool? Annuncio di Slot, presa questa decisione sull’egiziano. Parole che non lasciano alcun dubbio!
Leggi anche: Caso Salah, addio al Liverpool sempre più vicino: l’Arabia nel futuro dell’egiziano
Liverpool-Salah, è tregua: Momo convocato per il Brighton, ma il club sta con Slot. E a gennaio...; Bufera Salah: Fatto fuori dalla rosa del Liverpool. I compagni non gradiscono e lui reagisce così; Salah contro il Liverpool; Salah fa infuriare Slot alla vigilia di Inter-Liverpool e il mister lo lascia a casa.
Salah, pace fatta tra Slot e Salah: la decisione del tecnico non è passata inosservata. Ultime - Salah, dopo le polemiche sollevatesi in settimana, ha chiarito con Arne Slot ed è stato convocato per la sfida contro il Brighton Dopo giorni di tensione, polemiche e dichiarazioni sopra le righe, arr ... milannews24.com
LIVERPOOL - Salah torna in squadra ma parte dalla panchina - Anche per la sfida casalinga contro il Brighton, l'attaccante egiziano è stato escluso dall'undici titolare del Liverpool. napolimagazine.com
Liverpool, caso Salah: Arabia e Galatasaray alla finestra - Nonostante il club inglese faccia filtrare l'intenzione di trattenere l'egiziano ... sportmediaset.mediaset.it
RITORNO DA RE! Salah torna in campo dopo lo scontro con Slot e firma subito l'assist per il 2-0 del Liverpool contro il Brighton. Standing ovation ad Anfield (ANSA). #Salah #Liverpool #PremierLeague #Record #Ekitiké #ANSA - facebook.com facebook
Ekitike trascina il Liverpool ma l’elogio è per Salah: “Un esempio per tutti. Grande gara contro l’Inter” x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.