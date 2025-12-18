Saiffedine Maaroufi spunta un altro l’imam politico di Lecce che festeggia per la liberazione di Shahin e pubblica foto di Haniyeh

Un nuovo imam “politico” emerge a Lecce, suscitando polemiche per i suoi messaggi sui social. Saiffedine Maaroufi ha condiviso immagini e commenti che alimentano il dibattito sull’attivismo e le posizioni pubbliche di figure religiose coinvolte in questioni politiche. La sua presenza si inserisce in un contesto di tensione e attenzione sulle influenze religiose in Italia, sollevando interrogativi sul ruolo e sulla neutralità di chi ricopre incarichi spirituali.

© Secoloditalia.it - Saiffedine Maaroufi, spunta un altro l’imam “politico” di Lecce che festeggia per la liberazione di Shahin e pubblica foto di Haniyeh Spunta un altro imam “politico” in Italia, stavolta a Lecce. Il suo nome è Saiffedine Maaroufi, che sui social ha pubblicato la foto dell’ex capo di Hamas Ismail Haniyeh mentre viene accolto da Allah in paradiso, un’immagine di Trump e Netanyahu che si stringono la mano con la scritta “Associazione a delinquere”, un commento ambiguo sull’11 settembre e un grande attivismo pro-Pal. A portare il caso all’attenzione delle cronache è stato Il Giornale, che ha spiegato come Maaroufi abbia difeso a spada tratta l’imam di Torino Mohamed Shahin, appena liberato dai giudici dal Cpr di Caltanissetta. L’uomo aveva sostenuto che il massacro di Hamas del 7 ottobre 2023 nei confronti degli israeliani non fosse “una violenza”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it Leggi anche: La Cgil di Landini esulta per la liberazione dell'imam Shahin. Fdi: "Quale vantaggio per i lavoratori?" Leggi anche: Meloni sulla liberazione dell’Imam Shahin: “Sicurezza impossibile se giudici annullano ogni misura”

