Saggese Editori presenta L’Ordine di Artemide la dilogia completa di Luana Vitaliano

Sei appassionato di fantasy? Non perdere l’occasione di scoprire “L’Ordine di Artemide”, la saga completa di Luana Vitaliano. Venerdì 19 dicembre alle 19:00, presso il Centro Polivalente di Nocera Superiore, Saggese Editori presenta questa affascinante dilogia, un viaggio tra magia e avventure che ti lascerà senza fiato. Un evento imperdibile per gli amanti del genere e non solo.

Tempo di lettura: 3 minuti Venerdì 19 dicembre, alle ore 19:00, il Centro Polivalente di Nocera Superiore ospiterà la presentazione di L'Ordine di Artemide, la dilogia fantasy completa di Luana Vitaliano, pubblicata da Saggese Editori. Un appuntamento culturale che segna un momento significativo nel percorso della casa editrice salernitana, trattandosi della ventesima pubblicazione del catalogo. L'incontro sarà moderato dalla giornalista Pina Pisacane, direttrice di Nuovo Nocera, che guiderà il pubblico alla scoperta dell'opera e del suo universo narrativo. La serata sarà impreziosita dai saluti istituzionali del Sindaco di Nocera Superiore, Gennaro D'Aconzi, della Vice Sindaca Antonietta Battipaglia e dell'Assessore alla Cultura Raffaella Ferrentino, a testimonianza dell'attenzione dell'amministrazione verso le iniziative culturali del territorio.

