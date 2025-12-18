Safonov e l’asciugamano magico | il foglio segreto sui rigori del Flamengo

Safonov e l'asciugamano "magico": il foglio segreto sui rigori del Flamengo

Nella finale di Coppa Intercontinentale contro il Flamengo, il portiere russo è stato decisivo ai calci di rigore, deviandone quattro e regalando al Paris Saint-Germain un nuovo trofeo (1-1 nei tempi regolamentari, 2-1 dopo i rigori). Una parata alla sua sinistra e tre alla destra: il 26enne ex Krasnodar ha firmato una sessione quasi perfetta, consegnando ai tifosi del Psg il sesto trofeo del 2025.

Scrive Le Parisien: "Un successo tutt'altro che casuale.

Sembrava la consueta asciugamano che i portieri portano con sé prima che inizi la lotteria dei calci di rigori, ma stavolta Safonov aveva con sé il trucco perfetto per riuscire nel suo intento: ovvero quello di parare più rigori possibili contro il Flamengo - facebook.com facebook

