Russia terrore in Finlandia e Baltici | Dopo Kiev tocca a noi

In un contesto di crescente tensione tra Russia e paesi baltici, la storia dei conflitti finlandesi si intreccia con le sfide attuali. Ricordando le numerose battaglie passate, i finlandesi rivivono le proprie radici di resistenza e determinazione. Il passato di guerre e scontri si fa eco nelle preoccupazioni di oggi, alimentando un senso di urgenza e solidarietà tra le nazioni vicine.

I finlandesi dicono di aver combattuto contro la Russia tra le 32 e 42 volte nella loro storia. Possono essere in disaccordo su quale fosse la prima o la ventitreesima guerra, ma tutti si ricordano bene l'ultimo scontro diretto, la Guerra d'inverno del 1939-40. Helsinki, mentre le temperature piombavano a -43 gradi, riuscì a respingere l'invasione sovietica per oltre due mesi. Ma Mosca riorganizzò l'esercito, riuscì a sfondare e costrinse il Paese scandinavo a cedere il 12% del territorio, compresa Vyborg, la città più cosmopolita e una delle principali aree industriali del Paese.

Finlandia, nuovo attacco russo ai Gps nel Mar Baltico: a rischio dati di navigazione. Allarme anche nel corridoio di Suwalki - La Guardia Costiera finlandese ha segnalato malfunzionamenti nei sistemi di navigazione nel Golfo di Finlandia, attribuiti a interferenze al segnale Gps presumibilmente causate dalla Russia. ilmessaggero.it

Finlandia, incriminati gli ufficiali della nave Eagle S legata alla Russia per il sabotaggio dei cavi sottomarini - Il danno all'Estlink 2, che può fornire circa la metà del fabbisogno elettrico dell'Estonia in inverno, non ha interrotto il servizio, anche se ha fatto aumentare i prezzi dell'energia nei Paesi ... it.euronews.com

La GUERRA D'INVERNO tra RUSSIA e FINLANDIA

Il 14 dicembre: la notte lunga della cultura ucraina sotto il terrore sovietico Ci sono date che non appartengono al passato, perché continuano a sanguinare nella memoria dei popoli. Il 14 dicembre è una di queste. In due anni diversi, 1934 e 1937, lo S - facebook.com facebook

