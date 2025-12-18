Russia attacco ucraino sulla regione di Rostov | palazzo in fiamme a Bataysk

Un attacco notturno con droni ucraini colpisce la regione di Rostov in Russia, provocando un incendio in un palazzo a Bataysk. L'attacco ha causato almeno un morto e sette feriti, aggiungendo tensione alla già complessa situazione tra i due paesi. La notizia sottolinea le tensioni crescenti nella regione e l'intensificarsi del conflitto nel contesto della guerra tra Russia e Ucraina.

© Lapresse.it - Russia, attacco ucraino sulla regione di Rostov: palazzo in fiamme a Bataysk Almeno una persona è rimasta uccisa e altre sette sono rimaste ferite in Russia, nella regione di Rostov, durante un attacco notturno con droni ucraini. Lo ha dichiarato il governatore Yuri Slyusar. L'attacco ha provocato un incendio in un edificio residenziale nella città di Bataysk. Anche un altro immobile è stato danneggiato nella vicina città di Rostov-On-Don. Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che le sue difese aeree hanno intercettato 77 droni ucraini durante la notte sopra le regioni russe e la Crimea annessa.

