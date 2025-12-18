Ruota panoramica e casette in legno | il Natale sbarca al porto

Il porto si trasforma in un incantevole scenario natalizio con una maestosa ruota panoramica e casette in legno, creando un’atmosfera magica e accogliente. Gestita da esperti di Taranto, questa nuova attrazione di circa 238 metri quadrati sarà il cuore pulsante delle festività, offrendo un’esperienza unica e suggestiva per grandi e piccini. Un’occasione speciale per vivere il Natale in un contesto suggestivo e coinvolgente.

© Palermotoday.it - Ruota panoramica e casette in legno: il Natale sbarca al porto Una ruota panoramica al porto per rendere più magico il periodo natalizio. L’attrazione, gestita da una ditta specializzata di Taranto, occuperà una superficie di circa 238 metri quadrati (17 per 14 metri) e diventerà uno dei punti centrali dell’area.Ad arricchire lo scenario contribuiranno. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Pista sul ghiaccio e ruota panoramica, Pisa si prepara per un gran Natale Leggi anche: Natale 2025, in piazza della Repubblica torna il fascino della ruota panoramica La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Natale all'Eur, arriva la ruota panoramica mobile più alta d'Europa: la città vista a 50 metri d'altezza; Una ruota panoramica per Natale a Palermo, scelta l'area di piazza Camilleri; Ruota panoramica all'Eur: sarà la più alta di Roma. L'inaugurazione l'8 dicembre; Altri Percorsi, dj-set e ruota panoramica: cosa fare stasera a Bergamo e provincia. Altri Percorsi, dj-set e ruota panoramica: cosa fare stasera a Bergamo e provincia - Sino al 6 gennaio in piazza Matteotti, a Bergamo, sarà allestito il villaggio di Natale “Christmas Village” a cura di Comap, con i tradizionali mercatini. bergamonews.it

Villaggi di Natale, pattinaggio e cineforum: cosa fare stasera a Bergamo e provincia - Sino al 6 gennaio in piazza Matteotti, a Bergamo, sarà allestito il villaggio di Natale “Christmas Village” a cura di Comap, con i tradizionali mercatini. bergamonews.it

La ruota panoramica è arrivata al Prato, nascono i nuovi villaggi - Mercatino di Natale nel parco ormai quasi pronto, arrivate attrazioni e foreste di luce In piazza Grande casette di legno e capolavori Lego. lanazione.it

Davanti al porto di Palermo spunta una grande ruota panoramica @mondopalermo #Palermo #ruotapanoramica #porto #Palermocity #Sicilia - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.